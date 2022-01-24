В Кузбассе и Томской области разыскивают 38-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт Кузбасс / ВКонтакте

В Кузбассе разыскивают 38-летнего Андрея Витальевича Петушкова. Ориентировку на пропавшего без вести разместили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Мужчина не выходил на связь с 13 января 2022 года. Его ищут не только в Кузбассе, но и в Томской области.

Сообщается, что рост пропавшего 167 см, он нормального телосложения, у него светло-русые волосы, голубые глаза. Во что мужчина одет, неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о мужчине, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру 112.