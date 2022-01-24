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Общество24 января 2022 1:01

В Кемерове на перекрестке Притомский - Советский изменят схему движения

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове с 24 января изменится схема движения на пересечении проспектов Притомский и Советский. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По-новому транспорт будет ездить только в будние дни в утренние часы пик - с 7.15 до 9.00.

В этот период разъезд машин с проспекта Притомского будет осуществляться следующим образом:

по первой полосе - только направо,

по средней - только направо,

по левой - только прямо.

В остальное время изменений движения не будет. Сейчас по средней полосе можно ехать не только направо, но и прямо.