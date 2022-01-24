На территории горнолыжного курорта Танай сгорел гостевой дом

На территории горнолыжного курорта Танай сгорел гостевой домой. Фото:instagramincident_42.

Накануне загорелся гостевой дом на Танае. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в соцсетях.

- Горел, как бумажный, было страшно, - сообщил житель в комментариях к видео.

В ГУ МЧС по Кузбассу отметили, что сигнал о пожаре в селе Журавлево поступил в 8.13. На месте работали 19 человек и шесть единиц техники. Полностью потушили возгорание в 8.30. Данных о пострадавших нет. Подробности случившегося уточняются.