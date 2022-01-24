В Минздраве Кузбассе рассказали, как иммунитет реагирует на вакцину. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кемеровской области жителей волнует вопрос об эффективность вакцинации от коронавируса. Об этом кузбассовцы интересуются в соцсети.

В Минздраве Кузбасса ответили, что прививка помогает развитию иммунитета и защищает организм от осложнений. Вакцинация облегчает течение заболевания, а не защищает от него.

- Прививка от новой коронавирусной инфекции, как и любая другая прививка, не защищает Вас от вероятности заболевания, - пояснили в Минздраве Кузбасса.

Также добавили, что вакцинация помогает легче перенести коронавирус взрослому и растущему организму. Кроме того, вакцинироваться или нет каждый житель решает самостоятельно, за ребенка решение принимают родители или опекуны.