Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-22°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2022 4:30

В Кузбассе выявили 347 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 91 тысячи человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кузбассе выявили 347 новых случаев коронавируса.

В Кузбассе выявили 347 новых случаев коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 347 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались восемь пациентов с коронавирусом.

У всех восьмерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 291 пациент.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 91 720 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 83 986 выздоровели, 1 847 скончались, 15 239 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.