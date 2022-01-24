В Кузбассе выявили 347 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 347 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались восемь пациентов с коронавирусом.

У всех восьмерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 291 пациент.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 91 720 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 83 986 выздоровели, 1 847 скончались, 15 239 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.