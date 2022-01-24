В Кузбассе мужчину оштрафовали на 230 тысяч рублей за поддельное водительское удостоверение

В Кузбассе судебные приставы взыскали с мужчины уголовный штраф в размере 230 тысяч рублей за поддельное водительское удостоверение. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

Горожанина лишили водительских прав, однако он не хотел становиться пешеходом и купил в интернете поддельное удостоверение. Его остановили сотрудники ГИБДД и в ходе проверки документов выяснили, что права не настоящие - они не соответствуют производству ФГУП «Госзнак». Кроме этого у мужчины при себе были психотропные вещества.

Суд признал автовладельца виновным в подделке документов и незаконном хранении наркотиков (ст. 264.1 УК РФ и ч.1 ст. 228) и назначил ему наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями сроком на три года. Также мужчина должен был выплатить уголовный штраф в размере 230 тысяч рублей.

Судебные приставы ознакомили кузбассовца с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения. Мужчина выплатил штраф в полном объеме.