В Кемерове организовали 145 точек продаж транспортных карт. Фото: instagram/mbuueztu.

В Кемерове к утру 24 января организовали более ста мест для продажи транспортных карт. Об этом сообщает горадминистрация.

Так, кроме Летнего вокзала транспортные карты можно приобрести в следующих торговых точках: павильонах сети «Подорожник»; сети киосков «Агентство ежедневных новостей»; сети блинных «Сибирские блины»; сети павильонов «Столото»; магазинах система универсамов «Бегемаг».

Кроме того, транспортные карты можно купить в торговых объектах некоторых городских предпринимателей:

В кофейне «КофеЛайк», бульвар Осенний, 1 (Лесная Поляна);

В магазине «Норд», улица Стахановская, 8а (Кедровка);

В кофейне «Эспрессо», проспект Советский, 53/3, около театра драмы;

«Табачный капитан» - пересечение пр. Химиков и пр. Ленинградского;

В пекарне «Хлебница», бульвар Строителей, 40;

В магазине «Комиссионный», проспект Ленина, 98.