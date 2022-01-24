В Новокузнецке в частном доме погибли мужчина и три маленьких ребенка

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новокузнецке мужчина и трое его детей погибли в частном доме, мать госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

23 января соседи заметили, из частного жилого дома, в котором живет многодетная семья несколько дней никто не выходит, и позвонили в службу экстренного реагирования «112». В доме были обнаружены тела 44-летнего мужчины, 10- и 3-летнего мальчиков и 7-летней девочки. Кроме того, там находилась 31-летняя женщина с признаками отравления угарным газом. Она была госпитализирована. Семья на профилактическом учете не состояла.

- При осмотре места происшествия установлено, что в доме имеется печное отопление, в корпусе печи имеются трещины, что могло способствовать распространению продуктов горения, - сообщил в СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас назначены ряд экспертиз, которые помогут установить точную причину смерти и определить источник задымления.

В прокуратуре Кузбасса сообщили, что по предварительным данным мужчина и трое его детей погибли от отравления угарным газом, которое произошло из-за неисправности печного оборудования. Ведомство организовало проверку по данному факту, а также взяло на контроль расследование уголовного дела.