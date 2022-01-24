В Кемерове определились перевозчики для 19 автобусных маршрутов

В Кемерове состоялись электронные аукционы на обслуживание новых автобусных маршрутов, у 19 из них были определены перевозчики. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

Фото: архив "КП"

Он рассказал, что торги были объявлены в декабре. На них были выставлены 25 маршрутов, по 19 из них торги состоялись.

- Два маршрута, у них определился исполнитель ГПК «Пассажиравтотранс», восемь маршрутов - муниципальное предприятие «КТК» и девять маршрутов выиграли частные перевозчики, - рассказал Илья Середюк.

Он отметил, что на шести маршрутах, где конкурсы не состоялись, в ближайшее время будут объявлены повторные торги. Также будут определены перевозчики откорректированных и добавленных маршрутов.