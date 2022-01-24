Власти Кузбасса заявили, что вакцинация подростков от коронавируса будет проводиться только добровольно

Фото: архив "КП" Фото: Ксения Высотина

Вакцинация подростков от коронавируса будет проводится только на добровольной основе. Об этом на аппаратном совещании заявил заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

По его словам, в регионе заболеваемость COVID-19 в течение недели возросла практически в два раза. При этом около 30% заболевших - дети.

Алексей Цигельник рассказал, что на выходных в Кузбасс поступило почти 2 тысячи доз вакцины «Спутник М», которая разрешена детям с 12 лет.

- Подчеркиваю: никакой обязательной вакцинации подростков нет, прививки будут ставить только на добровольной основе, - приводит слова Алексея Цигельника пресс-служба АПК.

На данный момент привились 1 118 613 человек (67,7% от подлежащих вакцинации), ревакцинировались - 228 231 .

Коечный фонд в Кузбассе занят на 78%: из 1827 развернутых в перепрофилированных стационарах занято 1430 коек. Пока ситуация в стационарах стабильная, также не отмечено увеличения нагрузки на службы скорой помощи.