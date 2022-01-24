В Кемерове скорректируют маршруты автобусов № 127 и № 91

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В Кемерове маршруты автобусов № 127 и № 91 будут частично изменены в рамках модернизации транспортной системы. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

По его словам, с 1 апреля после того, как уберут маршрутку № 127т, автобус № 127 будет заезжать в кардиоцентр. Кроме того, также с 1 апреля автобус № 91 начнет ходить через Березовую рощу на ФПК. Глава города объяснил корректировку маршрутов пожеланиями кемеровчан.

Он также рассказал, что будут частично изменены маршруты автобусов № 5 и № 95т - сейчас оптимальные варианты обсуждаются вместе с жителями ж. р. Пионер.