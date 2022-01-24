В Кузбассе зафиксировали первый случай заражения «омикроном»

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Геновариант SARS-CoV-2 «омикрон» был обнаружен в биологическом материале больного COVID-19 при проведении молекулярно-генетического мониторинга штаммов возбудителя инфекции.

Сообщается, что больной за пределы Кемеровской области не выезжал. Инфекция у него протекала по типу ОРВИ.

Сотрудники Роспотребнадзора определили людей, с кем контактировал заболевший, и провели им тесты ПЦР на SARS-CoV-2.