Подросток на иномарке спровоцировал тройное ДТП в Новокузнецке

Сегодня, 24 января, на проспекте Строителей в Новокузнецке произошло тройное ДТП, аварию спровоцировал подросток за рулем иномарки. Об этом «Комсомолке» рассказали в ГИБДД Кузбасса.

По предварительным данным, юноша без прав двигался на автомобиле Nissan со стороны Заводского района в сторону Центрального. Он не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и погодные условия, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем MAN и внедорожником Chevrolet Tahoe, которые двигались из Центра на Запсиб. После ДТП несовершеннолетнего водителя доставили в больницу с различными травмами.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспекции Кузбасса напомнили, что за руль можно садиться только после обучения в автошколе и имея водительское удостоверение соответствующей категории. При управлении автомобилем нужно учитывать дорожную обстановку, выбирать скорость, исходя из конкретных условий поездки, дорожных и метеоусловий.