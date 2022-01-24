Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-22°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2022 9:11

В Кузбассе вновь продлили режим «черного неба»

Предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферный воздух
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кузбассе вновь продлили режим «черного неба».

В Кузбассе вновь продлили режим «черного неба».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четырех территориях Кузбасса продлили режим «черного неба». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Режим неблагоприятных метеорологических условия введенный 19 января в Кемерове продлен до 18.00 25 января, а в Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске до 18.00 26 января.

Предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферный воздух, так как в регионе в сохраняются метеоусловия способствующие накоплению загрязняющих веществ.