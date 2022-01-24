В Кузбассе вновь продлили режим «черного неба».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В четырех территориях Кузбасса продлили режим «черного неба». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса.
Режим неблагоприятных метеорологических условия введенный 19 января в Кемерове продлен до 18.00 25 января, а в Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске до 18.00 26 января.
Предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферный воздух, так как в регионе в сохраняются метеоусловия способствующие накоплению загрязняющих веществ.