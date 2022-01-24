В Кузбассе разыскивают женщину, которая похитила деньги под предлогом покупки попугая. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сотрудники полиции в Анжеро-Судженске разыскивают женщину, которая похитила у 26-летней жительницы деньги под предлогом покупки попугая. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что горожанка лишилась 10 тысяч рублей.

Выяснилось, что женщина разместила на одном из популярных сайтов объявление о продаже попугая. Ей позвонила «покупательница», которая сообщила, что находится в другом городе и хотела бы приобрести птицу. Звонившая заверила, что готова перевести оплату на счет банковской карты продавца.

Под этим предлогом мошенница убедила женщину подойти к банкомату и выполнить под диктовку ряд операций якобы для зачисления денежных средств. В результате горожанка перевела на чужой счет 10 тысяч рублей. После этого «покупательница» перестала отвечать на звонки. Жительница осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Сотрудники разыскивают мошенницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.