Следственный комитет заинтересовался информацией о стае бродячих собак в Кемерове

В Кузбассе проводится доследственная проверка информации из СМИ о стае бродячих собак на одной из улиц в Кемерове. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Один из местных жителей пожаловался, что в возле многоэтажек на Притомской набережной в Центральном районе обитают бродячие собаки. Местные жители их побаиваются, служба по отлову беспризорных животных якобы ненадлежащим образом выполняет свои обязанности.

- Следствием в рамках проводимой проверки будет дана оценка действиям (бездействию) конкретных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных, - сказано в сообщении СК РФ по Кемеровской области.

Следствие проверит все доводы, изложенные в информации, установит обстоятельства произошедшего. Сообщается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.