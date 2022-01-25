Кузбасский хоккеист вошел в состав сборной России на Олимпиаду-2022

Воспитанник прокопьевской хоккейной школы Андрей Чибисов выступит за сборную России на Олимпийских играх в Пекине. Состав национальной команды накануне объявила Федерация хоккея.

Фото: сайт "Металлурга" (Магнитогорск)

28-летний нападающий начинал играть в хоккейной школе прокопьевского «Шахтера». Затем выступал за клуб ВХЛ «Рубин» (Тюмень), ханты-мансийскую «Югру», казанский «Ак-Барс». В 2019-м форвард подписал контракт с клубом НХЛ «Виннипенг Джетс». Сейчас выступает за магнитогорский «Металлург».

На групповом этапе ОИ сборная России по хоккею сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.