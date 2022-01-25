В Кемерове пропал 12-летний ребенок

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кемерове ищут пропавшего без вести 12-летнего мальчика. Ориентировку на подростка распространил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Кузбасс».

Мальчик 24 января вышел из дома и не вернулся.

Сообщается, что рост школьника 155 см, ребенок нормального телосложения, у него короткие светло-русые волосы, голубые глаза.

Матвей был одет в темно-зеленую куртку, серую кофту с капюшоном, черные джинсы, черно-серые ботинки, красную шапку. С собой у него был черный рюкзак с салатовыми полосами.

Всех, что знает что-либо о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.