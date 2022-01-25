В Кемерове будут судить автомобилистку, которая насмерть сбила пешехода и скрылась

В Кемерове перед судом предстанет 37-летняя женщина, которая насмерть сбила пешехода и покинула место ДТП. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Трагедия произошла в августе 2021 года на улице Промышленновское шоссе. В темное время суток кемеровчанка, ехавшая за рулем ВАЗ-2109, сбила нетрезвого пешехода и поехала дальше. 49-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

Женщину нашли и возбудили в отношении нее уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Сейчас материалы дела переданы в суд. Автомобилистке грозит до 12 лет лишения свободы.