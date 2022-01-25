Прокуратура Кузбасса заинтересовалась ремонтом крыши многоэтажки без ограждения. Фото: Прокуратура Кузбасса.

В Новокузнецке организовали проверку информации, опубликованной в соцсети о ремонте крыши дома № 12 по проспекту Дружбы с нарушениями правил безопасности. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что сотрудники выехали на место, чтобы проверить сигнал. Оказалось, что подрядная организация ООО «Сантехстроймонтаж», уже определила границы опасных зон и установила временные ограждения.

Добавили, что проверка продолжается, в случае выявления нарушений примут комплекс мер реагирования для их устранения.