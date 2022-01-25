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Общество25 января 2022 4:08

В Кемерове временно отключат светофор на проспекте Октябрьский

В связи с проведением плановых ремонтных работ
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове временно отключат светофор на проспекте Октябрьский. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове временно отключат светофор на проспекте Октябрьский. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове 25 января временно отключат светофорный объект в районе дома № 16 по проспекту Октябрьский рядом с городской ГИБДД. Сообщает городская администрация со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

Так, светофорный объект будет отключен с 13.00 до 16.00 в связи с проведением плановых ремонтных работ.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию и соблюдать Правила дорожного движения.