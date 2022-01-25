В Кузбассе выявили 370 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 370 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались девять пациентов с коронавирусом.

У всех девятерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 263 пациента.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 92 090 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 84 249 выздоровели, 1 856 скончались, 16 415 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.