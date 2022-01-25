Жителям Кемерова рассказали, как перевести транспортную карту в проездной билет

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

Перевести транспортную карту в режим безлимитного проездного билета можно несколькими способами. О них подробно рассказала пресс-служба городской администрации.

Во-первых, сделать это можно через мобильное приложение «Транспортная карта». Для этого нужно скачать приложение для Android или IOS и зарегистрироваться по номеру карты (можно добавить несколько карт). Затем для карты выбрать кнопку «Купить услугу», выбрать нужный проездной (он может быть на сутки, неделю, месяц) и оплатить его стоимость (комиссия 1% от суммы).

Во-вторых, переключить транспортную карту в режим проездного можно через мобильное приложение банка или на сайте банка. В разделе «Платежи» нужно выбрать «Транспорт» - «Транспортные карты» - «Транспортная карта Кемеровская область», затем вывести номер своей транспортной карты. В поле «Купить» необходимо выбрать вариант «Абонемент». Комиссия не взимается.

В-третьих, подключиться к проездному билету можно на сайте t-karta.ru в личном кабинете (для этого надо зарегистрироваться).Также выбрать режим проездного можно в офлайн формате - через банкомат.