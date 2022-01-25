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Общество25 января 2022 5:19

Названы даты проведения массовых спусков на GrelkaFest в Шерегеше

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: grelkafest / Instagram

Фото: grelkafest / Instagram

Организаторы GrelkaFest в Шерегеше назвали точные даты проведения массовых спусков. Информация опубликована в Instagram.

Спуск в карнавальных костюмах пройдет на горе Зеленой 9 апреля, а рекордный спуск в купальниках на лыжах и сноубордах - 23 апреля, во время GrelkaFest (21-24 апреля).

Кроме того, в этом году в Шерегеше состоятся новые спуски: пижамный и свадебный. Первый запланирован на 8 апреля, второй - на 22 апреля. Гостей курорта также ждут различные состязания, концерты, вечеринки.