В Кемерове нашли пропавшего 12-летнего мальчика. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове накануне вечером 12-летний школьник ушел из дома и не вернулся. В ГУ МВД по Кузбассу рассказали, что в полицию обратилась мать пропавшего мальчика.

Полицейские организовали розыск пропавшего школьника. В результате 25 января утром сотрудники уголовного розыска обнаружили ребенка. Мальчик рассказал, что провел ночь в подъезде одного из жилых домов, а утром гулял по улицам города.

Инспекторы ПДН проводят со школьником и его родителями профилактическую беседу, выясняются все обстоятельства случившегося.