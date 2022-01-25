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Происшествия25 января 2022 6:12

В Кемерове нашли пропавшего 12-летнего мальчика

В полицию обратилась мать пропавшего школьника
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Кемерове нашли пропавшего 12-летнего мальчика.

В Кемерове нашли пропавшего 12-летнего мальчика.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове накануне вечером 12-летний школьник ушел из дома и не вернулся. В ГУ МВД по Кузбассу рассказали, что в полицию обратилась мать пропавшего мальчика.

Полицейские организовали розыск пропавшего школьника. В результате 25 января утром сотрудники уголовного розыска обнаружили ребенка. Мальчик рассказал, что провел ночь в подъезде одного из жилых домов, а утром гулял по улицам города.

Инспекторы ПДН проводят со школьником и его родителями профилактическую беседу, выясняются все обстоятельства случившегося.