В Кемерове отремонтируют дороги рядом со школами, детскими садами и больницами

В Кемерове в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приведут к нормативу дороги, ведущие до ряда школ, детских садов и больниц. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В программу ремонтных работ 2022 года попали объекты в разных районах города. Так, в Рудничном районе будет отремонтирован участок улицы Авроры и 2-го переулка Авроры - по этим дорогам жители добираются до школы № 34, трех детских садов и больницы.

В Заводском районе построят продолжение улицы Пролетарской на участке от Федоровского до Автозаводской - там расположены школа-интернат МЧС, дорога в школу № 54 и детский сад № 21.

Будет отремонтирован проспект Михайлова от Леснополянского шоссе до Кедрового бульвара. Эта магистраль ведет ко всем школам и детсадам жилого района Лесная Поляна. К слову, у школы № 85 установят новый светофор.

В Ленинском районе в программу дорожного нацпроекта включен проспект Ленина (от улицы Волгоградской до бульвара Строителей) - там расположено несколько школ, детских садов, легкоатлетический манеж. В Центральном районе отремонтируют улицу Кирова (от улицы Н. Островского до улицы Красноармейской), которая ведет к больнице № 3, детским садам, школам и Горсаду. Также на улице Кирова модернизируют сквер.

На Южном в порядок приведут участки улиц Космической (от улицы Базовой до улицы Радищева) и Патриотов (от улицы Радищева до улицы Ю. Двужильного), ведущих к техникумам, медицинским и образовательным учреждениям района.

В Кировском районе отремонтируют улицу Рекордную, по которой жители добираются до трех детсадов, школы № 74 и МФЦ. В микрорайоне Кедровка будет обновлена улица Советская, где находится школа № 96 и детский сад № 212.

На всех перечисленных улицах отремонтируют дорожное полотно, обустроят тротуары, пешеходные переходы, установят барьерные ограждения, дорожные знаки. Всего в 2022 году по нацпроекту в нормативное состояние приведут 23 участка дорог.