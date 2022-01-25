В Кузбассе временно отменили личные приемы граждан

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Кузбассе временно ограничены личные и выездные приемы граждан. Соответствующее распоряжение губернатора Сергея Цивилева опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса 25 января.

Заместители губернатора и председателя правительства Кузбасса, а также руководители региональных исполнительных органов государственной власти будут проводить приемы «в режиме прямой телефонной линии». Графики должны быть утверждены до 26 января, сказано в документе.

Главам муниципальных образований и органам местного самоуправления также рекомендовано проводить общение с жителями по телефону.