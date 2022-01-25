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Происшествия25 января 2022 10:18

В Новокузнецке мужчина до смерти избил знакомую

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Новокузнецке мужчина до смерти избил знакомую.

В Новокузнецке мужчина до смерти избил знакомую.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе перед судом предстанет 37-летний житель Новокузнецка, избивший до смерти знакомую. Об это сообщает Следком по Кемеровской области.

Так, в июле 2021 года мужчина выпивал в гостях у знакомого, в компании также присутствовала 37-летняя женщина. Во время застолья гости поругались, женщина оскорбила мужчину. Новокузнечанин разозлился и избил ее до потери сознания. Через некоторое время женщина пришла в себя и попросила помощи. Жительницу госпитализировали, но через несколько дней она скончалась от полученных повреждений.

Мужчину задержали, он сотрудничал и признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.