В Кузбассе составили топ «чиновников-долгожителей». Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемеровской области этой зимой ушли в отставку несколько крупных чиновников. Информационный портал «Кузбасс» составил топ чиновников, которые занимают пост уже довольно долго.

В список вошли:

Елена Пахомова

Елена Алексеевна начала свою карьеру в обладминистрации в 2008 году в качестве заместителя начальника департамента образования и науки, а в 2011 года возглавила департамент. Летом 2012 года стала заместителем губернатора Кузбасса по вопросам образования, культуры и спорта, а в начале 2021-го заняла должность зампреда правительства.

Валентин Мазикин

Он начинал путь в шахтерской отрасли с горного мастера, работал директором шахты, с 2001 до 2013 год был первым заместителем губернатора Кузбасса. Является почетным гражданином Кемеровской области, почетным работником угольной промышленности. За несколько дней до публикации этой статьи Валентина Петровича не стало.

Лариса Зауэрвайн

Руководила департаментом культуры и национальной политики с 2004 года. В 2019 году Лариса Теодоровна покинула свою должность. Сейчас работает в качестве заместителя директора сибирского филиала «Центральной музыкальной школы при Московской Государственной консерватории имени П.И. Чайковского».

Алексей Зеленин

Алексея Анатольевич в 2002 году возглавил только что созданный департамент молодежной политики и спорта. В 2009 году покинул его и стал проректором КемГУ. В 2012-м Алексей Зеленин снова возглавил тот же департамент - случай в кузбасской практике невиданный. А еще через год стал заместителем губернатора - руководителем аппарата администрации Кемеровской области, на которой проработал до 2018 года. В том же 2018-м Алексей Анатольевич был избран депутатом Парламента Кузбасса, а осенью 2021-го стал его председателем.

Аман Тулеев

С 1990 по 1997 год Аман Тулеев был председателем Кемеровского областного Совета народных депутатов. С 1997-2018 был губернатором Кемеровской области. В настоящее время назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.