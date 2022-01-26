Ночью в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,3

Ночью 26 января в Кузбассе был зафиксирован подземный толчок. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

Сейсмическое событие произошло в 1.52 по местному времени. Эпицентр находился в поселке Краснобродский в Беловском муниципальном округе, его координаты - 54.21 широты и 86.40 долготы. Согласно опубликованным данным, магнитуда составила 4,3, интенсивность в эпицентре - 5,3.

Землетрясение носило природный характер, его тип помечен как «earhtquake».