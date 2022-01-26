В Кемерове будут судить 20-летнего мошенника, обманувшего жителей восьми регионов

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове перед судом предстанет 20-летний «продавец запчастей», обманувший жителей восьми регионов России. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Молодой мужчина за семь месяцев - с октября 2020 года по апрель 2021 года - похитил у автовладельцев 75 тысяч рублей.

Мошенник находил своих жертв в автолюбительских группах в одной из соцсетей. Он предлагал пользователям купить у него запчасти и просил сделать предоплату. Когда люди перечисляли деньги, он переставал выходить на связь. Мужчину вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Кемерово. В ходе работы они выяснили, что аферист «промышлял» не только в соцсети, он также разместил предложение о доставке фар для «БМВ» на одном из популярных сайтов. На объявление «клюнул» автовладелец, который перевел кемеровчанину 11 500 рублей, но так и не дождался фар.

Жертвами молодого мужчины стали автомобилисты из Москвы, Иркутской, Тверской, Кураганской областей, республики Саха, Череповца, Вологды и Кабардино-Балкарской республики.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, ему предстоит выплатить материальный ущерб, причиненный жителям России.