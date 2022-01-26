«Возвращать их по домам было некрасиво»: мэр Кемерова объяснил, почему провел личный прием граждан

Фото: инстаграм Илья Середюк

Жителя города возмутило то, что мэр Кемерова Илья Середюк провел личный прием граждан после введения ограничений на очные встречи для чиновников - соответствующее распоряжение губернатора было опубликовано 25 января. Свое негодование горожанин выразили в Instagram градоначальника.

25 января глава Кемерова сообщил в соцсети, что провел личный прием граждан. Он рассказал, с какими проблемами к нему пришли люди. Так, например, жительница ж. р. Пионер переживает, как ее внук будет добираться до школы № 7 (сейчас обсуждаются возможные корректировки маршрутов). Собственник квартиры в одном из выкупаемых бараков на улице Гагарина пришел развеять слухи, которые распространяются среди соседей (все выяснил). Также на личный прием пришла женщина, оставшаяся после развода с двумя детьми, один из которых имеет серьезные проблемы по здоровью (ей будет оказана материальная помощь).

- Отмечу, что в связи с введением новых противоковидных мер личный прием граждан будет некоторое время ограничен. Но все официальные обращения жителей города будут обязательно рассмотрены, - написал Илья Середюк.

Между тем, одного из пользователей возмутило, что данный личный прием все-таки был проведен.

- Как так-то? Все приемы запрещены губернатором! - написал он.

На что пользователи ответили, что распоряжение главы Кузбасса касалось государственных, а не муниципальных органов. Сам мэр также прокомментировал сообщение горожанина.

- Люди были приглашены заранее и пришли. Возвращать их по домам было некрасиво. Последующие приемы граждан будут проводиться в онлайн-режиме, - написал он.