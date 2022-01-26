В Кузбассе приставы принудительно отправили в больницу женщину с заразной болезнью

Жительницу Гурьевска с открытой формой туберкулеза принудительно отправили в больницу. Об инциденте рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

У женщины выявили туберкулез легких, однако от диспансеризации она отказалась. Она свободно ходила по городу, посещала общественные места и массовые мероприятия, тем самым создавая угрозу заражения других людей. Гурьевская районная больница обратилась в суд с административным иском о принудительной госпитализации женщины в противотуберкулезный диспансер. Суд принял решение поместить горожанку в больницу.

Фото: архив "КП" Фото: Ксения Высотина

Найти женщину оказалось непросто, она не проживала по месту регистрации и всячески скрывалась от сотрудников ведомства. Установить ее местонахождение помогла сестра.

Приставы доставили жительницу Гурьевска в противотуберкулезный диспансер. Теперь ей предстоит пройти полный курс лечения.