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Бизнес-новости Кемерова26 января 2022 3:14

За 30 лет россияне стали пить в 10 раз больше натурального кофе

В целом в страну ввезена 241 тысяча тонн натурального кофе
Яков КРЫМСКИЙ
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Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Потребление натурального кофе в России по итогам 2021 года увеличилось по сравнению с показателем за 2020 год. При этом натуральный кофе постепенно вытесняет растворимый. Об этом сообщили эксперты Россельхозбанка.

На фоне ковидных ограничений в 2020 году отмечено существенное снижение темпов прироста потребления натурального кофе до 6% за год против 13% годом ранее, подсчитали в РСХБ. В 2021 году прирост потребления на рынке натурального кофе составил 8% до 303 тыс. тонн, что свидетельствует о возвращении к трендам «доковидных» лет.

По данным аналитиков, с 1991 года потребление натурального кофе в России возросло с 0,2 до 2,1 кг на душу населения. Натуральный кофе попадает в чашки россиян из Вьетнама, Бразилии, Италии, Индонезии и Уганды - это традиционные лидеры поставок, по итогам 2021 года на них пришлось 79% импорта. В целом в страну ввезено 241 тыс. тонн натурального кофе.

Партнерский материал.

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