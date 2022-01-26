В Кузбассе за неделю более 16 тысяч человек обратились в больницы с ОРВИ

В Кузбассе за неделю с 17 по 23 января 16,9 тысячи человек обратились в больницы с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Кемеровской области.

Не смотря на рост количества обращений, заболеваемость ОРВИ в регионе пока ниже эпидемпорога на 7,2%.

Сообщается, что за неделю был исследован клинический материал от 92 больных. У двух из них выделен вирус гриппа А (H3N2).

Напомним, что 24 января в регионе было зафиксировано рекордное количество - около 7 тысяч обращений - в «красные зоны» поликлиник и вызовов врачей на дом. Рост в среднем составил 130%-140%.