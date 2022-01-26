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Происшествия26 января 2022 3:37

В Кузбассе житель обокрал работодателя и устроил застолье с приятелем

Росгвардейцы задержали работника
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе житель обокрал работодателя и устроил застолье с приятелем.

В Кузбассе житель обокрал работодателя и устроил застолье с приятелем.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анжеро-Судженске задержали неоднократно судимого 38-летнего жителя, которого подозревают в хищении электроинструментов у работодателя. Об этом сообщает Росгвардия по Кемеровской области.

Так, вечером росгвардейцы прибыли по сигналу 43-летнего мужчины, который заподозрил своего работника в краже гайковерта и болгарки. Отмечено, что горожанин нанял для хозяйственных работ на территории своего частного дома местного жителя.

Росгвардейцы задержали работника. Мужчина украл электроинструменты с целью сбыта в ломбарде, а на вырученные деньги устроил застолье с приятелем. Горожанина стражи правопорядка передали сотрудникам органов внутренних дел.