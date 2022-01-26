В Кузбассе житель обокрал работодателя и устроил застолье с приятелем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анжеро-Судженске задержали неоднократно судимого 38-летнего жителя, которого подозревают в хищении электроинструментов у работодателя. Об этом сообщает Росгвардия по Кемеровской области.

Так, вечером росгвардейцы прибыли по сигналу 43-летнего мужчины, который заподозрил своего работника в краже гайковерта и болгарки. Отмечено, что горожанин нанял для хозяйственных работ на территории своего частного дома местного жителя.

Росгвардейцы задержали работника. Мужчина украл электроинструменты с целью сбыта в ломбарде, а на вырученные деньги устроил застолье с приятелем. Горожанина стражи правопорядка передали сотрудникам органов внутренних дел.