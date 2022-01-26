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Происшествия26 января 2022 4:17

В Кемерове на Кузбасском мосту столкнулись три легковых автомобиля и КамАЗ

Пострадал 38-летний водитель
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове на Кузбасском мосту столкнулись три легковых автомобиля и КамАЗ.

В Кемерове на Кузбасском мосту столкнулись три легковых автомобиля и КамАЗ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в Кемерове на Кузбасском мосту в 19.24 столкнулись четыре автомобиля. Очевидцы опубликовали видео с места ДТП.

В ОГИБДД сообщили, что столкнулись три легковых автомобиля и КамАЗ. Водитель автомобиля Honda двигался в сторону Соснового бульвара. По предварительным данным, он не убедился в безопасности маневра при перестроении и столкнулся с Volkswagen Touareg, который двигался в попутном направлении. Volkswagen отбросило на автомобиль Škoda, а тот, в свою очередь, на КамАЗ.

В результате ДТП пострадал 38-летний водитель Škoda. Мужчине назначили амбулаторное лечение.