Блогера из Кемерова будут судить за разжигание ненависти к сотрудникам правоохранительных органов

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

36-летний житель Кемерова предстанет перед судом в связи с преступлением экстремистского характера, он обвиняется по статье «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ч.1 ст. 282 УК РФ). Об этом сообщили в СК РФ Кемеровской области.

По версии следствия, в январе 2021 года блогер опубликовал в интернете ролик с высказываниями, направленными на возбуждение ненависти к силовикам. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Кемеровской области обнаружили видео и передали его в следственные органы. Следователи провели в квартире блогера обыски, изъяли компьютер, телефон и специальные технические устройства.

- Проведенные экспертизы подтвердили, что действия обвиняемого были направлены на возбуждение ненависти и вражды к сотрудникам правоохранительной системы, - сообщили в СК РФ Кемеровской области.

Уточняется, что мужчина со следствием не сотрудничал, вину не признал.

Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд.