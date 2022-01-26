В кузбасском городе жители «снесли» школьный забор, чтобы попасть в супермаркет. Фото: instagram/a.v.kurnosov.

Мэр Белова рассказал о вандализме на территории корпуса начальной школы в поселке Новый Городок. В соцсети градоначальник отметил, что систематически в нескольких местах «сносят» забор, чтобы попасть короткой дорогой в супермаркет. Алексея Курносова поразило, что некоторые жители оправдывают вандализм.

- Ради того, чтобы сэкономить минуту времени по пути в магазин, жители считают вполне нормальным проломить дыру в школьном заборе, - уточнил глава Белова.

Алексей Курносов уточнил, что сплошное ограждение в школе - это мера безопасности детей. Количество выходов строго регламентировано паспортом безопасности учреждения.

Также добавил, что очень больно смотреть на результаты варварского отношения к благоустройству города. Мэр призвал горожан фиксировать подобные инциденты и сообщать о них в полицию.