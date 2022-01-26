В Кузбассе студентку осудили за взятку преподавателю

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

23-летнюю студентку из Новокузнецка осудили за покушение на дачу взятку преподавателю техникума (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об инциденте рассказали в СК РФ Кемеровской области.

Девушка договорилась с заведующей одного из отделений техникума, что за денежное вознаграждение ей поставят оценки без сдачи зачетов и экзаменов. Студентка в период с ноября 2017-го по декабрь 2018 года перевела преподавателю 52 тысячи рублей и была допущена к государственной итоговой аттестации. Однако о взятке стало известно полицейским. Девушка признала вину и сотрудничала со следствием.

Суд назначил новокузнечанке 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

В отношении заведующей также было возбуждено уголовное дело, сейчас оно рассматривается в суде.