Осенью в Кузбассе пройдет Международный форум, в котором традиционно принимает участие Владимир Путин

"Кузбасс - Арена", фото АПК

Осенью 2022 года Кузбасс примет Международный форум «Россия - спортивная держава», мероприятие пройдет в ледовом дворце «Кузбасс» и спорткомплексе «Кузбасс-Арена». Об этом сообщила пресс-служба АПК.

В работе Форума традиционно принимают участие президент РФ Владимир Путин, министр спорта РФ Олег Матыцин, а также представители федеральных органов исполнительной власти, губернаторы, руководители международных и общероссийских спортивных федераций, спортсмены, лидеры индустрии. В рамках Форума пройдут дискуссионные площадки, форсайт-сессии, круглые столы, семинары, где участники поделятся опытом и определят стратегию развития российского спорта.

- Комиссия единогласно проголосовала за проведение Форума в Кемерове. В Кузбасс приедут спортсмены со всей страны и из-за рубежа. Проведение такого масштабного мероприятия позволит показать, как развивается наш регион, - отметил губернатор Сергей Цивилев.