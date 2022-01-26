Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В трех территориях Кузбасса вновь продлили режим «черного неба». Об этом сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии.

В Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске он будет действовать до 18.00 пятницы, 28 января.

Напомним, что режим «черного неба» был объявлен 19 января в четырех территориях Кузбасса, в том числе в Кемерове (в областной столице он действует до 18.00 26 января). Это связано с неблагоприятными метеорологическими условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ в воздухе. На период действия режима НМУ предприятиям рекомендовано уменьшить выбросы в атмосферу.