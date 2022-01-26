В Новокузнецке аптеку оштрафовали за отсутствие нужных лекарств. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новокузнецке за грубые нарушения фармацевтической деятельности аптеку привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает прокуратура по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что аптечная организация нарушила требования Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов. Также аптека не соблюдала сроки отпуска лекарственных средств.

Кроме того, аптечная организация не обеспечила наличие минимального ассортимента лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи.

Арбитражный суд Кемеровской области назначил аптеке штраф в размере 50 тысяч рублей. Он уже выплачен в добровольном порядке.