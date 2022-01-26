В 2022 году в Кузбассе откроют четыре новые школы

Фото: Министерство образования

В 2022 году в Кемерове, Анжеро-Судженске и Юрге будут открыты новые школы. Об этом сообщило министерство образования Кузбасса.

В областной столице появятся школы в микрорайоне № 7б - на 1225 учащихся и в микрорайоне № 15 - на 1050 учеников. В Анжеро-Судженске построят образовательное учреждение, рассчитанное на 1000 школьников, в Юрге - на 550.

Кроме того, в этом году начнут стоить несколько новых школ: в Кемерове, Новокузнецке, поселке Пригордном (Кемеровский район), в Белове (квартал «Сосновыи»).

Также в этом году несколько школ преобразятся благодаря областной программе «Моя новая школа». Так, капитальный ремонт запланирован в Береговской СОШ, (Кемеровский муниципальныи округ), первом корпусе лицея № 20 (Междуреченск), школах №№ 42 (Ленинск-Кузнецкий ), 17 (Полысаево), Верх-Чебулинской СОШ (пгт. Верх-Чебула) и в лицее № 22 (пгт. Бачатскии ).

По программе «Развитие образования» капитальный ремонт будет проведен в специальной школе № 30, школе № 37 (обе - в Новокузнецке), школах №№8 (в Топках и Анжеро-Судженске).