Цифровая экосистема Россельхозбанка для бизнеса: уже 1 млн пользователей

Россельхозбанк подвел итоги развития экосистемы для аграриев svoefermerstvo.ru за 2021 год.

За год число пользователей B2B-платформы выросло в 10 раз до 1 млн человек, также в 10 раз до 1 млн увеличилось количество представленных товаров на аграрном маркетплейсе «Свое Фермерство».

Важными вехами стали выход на платформу почти всех отечественных производителей сельхозтехники и запуск 10 новых цифровых агросервисов для АПК, которые значительно упрощают аграриям ведение бизнеса и снижают их производственные издержки. По оценке РСХБ, внедрение цифровых сервисов способно сократить расходы фермера на 15-50% и увеличить его доход в среднем на 30% в перспективе двух лет.

- Мы стали больше чем банком для миллионов людей, живущих и работающих в сельской местности, поскольку закрыли многие их потребности и продолжаем внедрять сервисы, которые повышают эффективность и рентабельность АПК, - подчеркнул Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).