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Происшествия26 января 2022 8:36

В Новокузнецке сгорела квартира в пятиэтажке

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: МЧС Кузбасса

Фото: МЧС Кузбасса

В Новокузнецке случился пожар в многоквартирном доме на улице Пархоменко. Подробности происшествия рассказали в МЧС Кузбасса.

Фото: МЧС Кузбасса

Фото: МЧС Кузбасса

О возгорании квартиры на третьем этаже в оперативную службу сообщили очевидцы. На момент прибытия спасателей из окна квартиры шел дым, также был задымлен подъезд. Хозяева квартиры, где произошел пожар, эвакуировались самостоятельно, а вот трем жильцам с четвертого этажа понадобилась помощь огнеборцев. Из-за плотного дыма они не смогли спуститься вниз, пожарные эвакуировали их в специальных спасательных устройствах.

В результате пожара в квартире обгорели вещи и мебель на общей площади 20 квадратных метров. Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося.