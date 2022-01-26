Tele2 объявляет челлендж для гостей Rosafest х Gorilla Energy-2022

Фото: Tele2.

Мобильный оператор Tele2 приглашает поклонников зимних видов спорта на горный курорт «Роза Хутор». Уже пятый год подряд компания становится партнером главных зимних проектов для экстремалов в рамках Rosafest x Gorilla Energy. Для участников оператор подготовил конкурсные механики с ценными и денежными призами с общим фондом более 800 000 рублей.

Традиционно начинающие и профессиональные лыжники и сноубордисты встретятся на горном курорте «Роза Хутор», чтобы покорить крутые склоны и провести время по другим правилам. В этот раз неделя активного зимнего отдыха пройдет с 29 января по 5 февраля. Участников мероприятия ждет масштабный квест в горах, обучение техникам катания со звездными спортсменами, тематические мастер-классы, трюки от именитых атлетов и многое другое.

Главным событием фестиваля станет уже полюбившееся многим с прошлого года соревнование – Mountain Battle от Tele2. Трансляцию из сноупарка на скорости мобильного интернета от Tele2 можно будет посмотреть 4 февраля на сайте katay.tele2.ru.

Абонентов Tele2 ждут привилегии: скидка 5% на бронирование тура на официальном сайте фестиваля и дополнительные преимущества на курорте. Например, клиенты оператора могут каждый день начинать с чашки кофе от Surf Coffee в комфортном пространстве Tele2.