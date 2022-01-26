Жители Кемерова заметили косулю около Соснового бора. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове жители 26 января вновь заметили лесную гостью в городе. Один из горожан запечатлел на видео косулю, которая взбиралась в горку, а после скрылась в Сосновом бору.

- Перед остановкой Сосновый бор, если ехать на трамвае, - отметил кемеровчанин.

Возможно, что кузбассовец заметил именно ту косулю, которая уже 21 января выходила к трамвайным путям около Логового шоссе. Тогда животное направлялось по ходу движения электротранспорта, после чего скрылось в Сосновом бору.