В Кузбассе полицейские задержали мужчину, который за неделю обворовал семь магазинов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Прокопьевске полицейские задержали жителя Киселевска, который за неделю обворовал семь магазинов. Сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в начале января в полицию обратились прокопьевские предприниматели, которые сообщили о том, что из торговых точек похитили детские вещи, два телевизора, три набора инструментов и две акустические системы. Сумма ущерба составила более 110 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего мужчину, который ранее был 12 раз судим за кражи. Оказалось, что горожанин пытался продать похищенные вещи на улице прохожим, но не успел.

Следователь возбудил уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.