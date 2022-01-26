В Кузбассе автолюбитель сбил пешехода и приехал с телом погибшего на день рождения. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Белове 33-летнего автолюбителя приговорили к лишению свободы за совершение в нетрезвом состоянии ДТП, в котором погиб пешеход. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что происшествие произошло в июне 2020 года.

В ведомстве рассказали, что в темное время суток житель поселка Новый городок в алкогольном опьянении поехал на автомобиле Toyota Corona в кафе на день рождения родственницы. Мужчина в населенном пункте разогнался до скорости более 120 километров в час, в какой-то момент не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил 57-летнего мужчину. От удара пешеход влетел в лобовое стекло и оказался в салоне машины, где он и скончался от полученных травм.

Вместе с телом погибшего водитель скрылся с места ДТП, а после по пути столкнулся со встречным автомобилем Honda. Вскоре полицейские задержали мужчину в кафе, он рассказал о случившемся гостям праздника.

Суд признал водителя виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.